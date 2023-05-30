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الثلاثاء، 30-05-2023 06:50 ص

التحويلات المرورية المرافقة لموكب زفاف ولي العهد وأوقاتها - تفاصيل

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الوكيل الاخباري - أعلنت مديرية الأمن العام تفاصيل التحويلات المرورية التي سيتم تنفيذها، يوم الخميس الموافق 1/6/2023 وذلك تزامناً مع مرور الموكب الملكي الأحمر احتفالاً بزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني – ولي العهد.

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وتالياً تفاصيل التحويلات المرورية التي ستبدأ من الساعة الثالثة، يوم الخميس الموافق 1/6/2023 ولغاية الساعة السابعة مساء ذات اليوم:


1. الدوار الثالث، إغلاق السير باتجاه الدوار الرابع، وتحويله باتجاه شارع عبد المنعم رياض (وسط البلد) وشارع الكروم باتجاه العبدلي.


2. الدوار الرابع، تحويل السير القادم من شارع الأمير هاشم (عبدون) إلى داخل النفق باتجاه شارع الملكة نور (دوار الداخلية)، كما يتم تحويل السير القادم من شارع الملكة نور (دوار الداخلية) إلى أسفل النفق – الجسر المعلّق.


3. الدوار الخامس ، تحويل السير القادم من جهة عبدون (شارع الكندي)، إلى أسفل النفق باتجاه وادي صقرة، كما يتم تحويل السير القادم من وادي صقرة كذلك إلى أسفل النفق باتجاه عبدون.


4. الدوار السادس، تحويل السير القادم من جهة الصويفية (شارع الأميرة عالية بنت الحسين) إلى أسفل النفق باتجاه أم أذينة (شارع الملك فيصل)، وبالعكس بالنسبة للسير القادم من شارع الملك فيصل.


5. الدوار السابع، إغلاق السير القادم من شارع المدينة المنورة – دوار الحرمين (دوار الكيلو) وتحويله باتجاه شارع التباشير- شارع عبدالله غوشة، أو التفاف وعودة باتجاه دوار الحرمين، وتحويل السير القادم من طريق المطار، والقادم بالعكس من شارع عبدالله غوشة إلى أسفل نفق السابع.


6. الدوار الثامن، تحويل السير القادم من منطقة البيادر باتجاه طريق المطار – تقاطع النهضة. وتحويل السير القادم من دوار النهضة باتجاه الثامن إلى شارع الصناعة، أو شارع الملكة زين (دير غبار).


7. دوار الشعب، تحويل السير القادم من جهة شارع الشعب (أسواق السلام) باتجاه شارع راضي عناب (الجندويل – البيادر)، وتحويل السير القادم من شارع مكة باتجاه شارع الأعيان ( السيتي مول) .


8. دوار المدينة الطبية، تحويل السير القادم من نفق خلدا إلى أعلى دوار خلدا ومن ثم باتجاه شارع وصفي التل، او يميناً باتجاه شارع الحجاز (شارة النسر- الفحيص). وتحويل السير القادم من الفحيص - اشارة البكالوريا باتجاه دوار خلدا، باتجاه شارع وصفي التل أو الالتفاف باتجاه صويلح. وتحويل السير القادم من جهة إشارة النسر - إشارة آل البيت، إلى شارع الحجاز.


9. ملاحظة: سيتم إعادة توجيه وتحويل السير القادم من الطرق الفرعية المغذّية لمسار الموكب الملكي إلى طرق أخرى نافذة، وسيتم نشر رقباء السير على جميع هذه المداخل وفي محيطها لدلالة المواطنين ومساعدتهم وتسهيل وصولهم إلى مقاصدهم .


 




 

 


 

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