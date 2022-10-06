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الخميس، 06-10-2022 10:36 ص

التربية: احتساب العلامة الأحدث لا ينطبق على طلبة التكميلي

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الوكيل الإخباري- قال مدير إدارة الاختبارات والامتحانات وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة، إن مجلس التربية والتعليم وافق بتاريخ 27 آذار الماضي على احتساب العلامة الأحدث لكل متقدم لامتحان “التوجيهي" لإعادة مبحث أو أكثر من مشتركي رفع المعدل الذين يحق لهم الالتحاق بالجامعات وذلك بدءا من العام الدراسي 2022/2023.اضافة اعلان


وأضاف الدكتور كنانه، أن هذا القرار لا ينطبق على المشتركين الذين لم يستكملوا متطلبات النجاح ولا ينطبق على المشتركين في امتحان التكميلي 2022 حيث سوف تحتسب لهم العلامة الأعلى وليس الاحدث، وفق إذاعة الأمن العام.

وأكد أن القرار لا ينطبق على مشتركي الدورة التكميلية الحالية التي بدأ التسجيل لها اعتبارا من امس ولا على المشتركين في أي من السنوات التي تقدموا فيها للامتحان والذين لم يستكملوا متطلبات النجاح حيث ستحتسب لهاتين الفئتين العلامة الأعلى.

وأشار مدير إدارة الاختبارات والامتحانات ان اخر موعد للتسجيل في امتحان التكميلي هو العشرين من الشهر الحالي ولن يكون هناك تمديد لفترة التسجيل بعد هذه التاريخ .

 




 

 


 

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