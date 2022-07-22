التربية: الانتهاء من تصحيح 3 مباحث وطلبة حصلوا على علامات كاملة

الوكيل الاخباري - قال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة أنه تم الانتهاء من تصحيح ثلاثة مباحث من المباحث التي تقدم بها طلبة الثانوية العامة.



وأشار كنانة إلى أن المباحث التي تم الانتهاء من تصحيحها هي التربية الإسلامية والتاريخ واللغة العربية، فيما تستمر عمليات التصحيح لبقية المباحث الأخرى، حيث شارف بعضها على الانتهاء.



وأكد، أن نسب النجاح في المباحث التي تم تصحيحها جيدة وتعكس مستويات الطلبة المختلفة، مشيراً إلى أن هناك نسبة من الطلبة حازوا على علامات كاملة في بعض الامتحانات.

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