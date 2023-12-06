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الأربعاء، 06-12-2023 10:23 ص

التربية: العطلة الشتوية تبدأ 7 كانون الثاني القادم وتستمر لأسبوعين

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الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة 
قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد المساعفة إن العطلة المدرسية الشتوية ستبدأ بتاريخ 7 / 1 من العام القادم وستستمر أسبوعين حيث يُستأنف الدوام للفصل الثاني بتاريخ 21 من نفس الشهر والذي يصادف يوم أحد. 

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وأضاف المساعفة اليوم الأربعاء لـ "الوكيل الإخباري" أن الاختبارات التحصيلية النهائية للفصل الدراسي الأول لطلبة مرحلة التعليم الأساسي وطلبة المرحلة الثانوية للصف الحادي عشر ستبدأ بتاريخ 19 من الشهر الحالي وتستمر لغاية 6 كانون الثاني القادم . 


وأكد أن بدء دوام الطلبة للفصل الدراسي الثاني سيكون يوم الأحد الموافق 21 كانون الثاني القادم .


 




 

 


 

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