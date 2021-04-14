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الأربعاء، 14-04-2021 10:36 ص

التربية: امتحانات التوجيهي في موعدها

التربية


الوكيل الإخباري - قال أمين عام وزارة التربية والتعليم، الدكتور نواف العجارمة، إنه لا نية لتأجيل امتحانات الثانوية العامة 'التوجيهي'،مضيفا أن نمط الأسئلة سيكون كما أعلنت عنه التربية ولا يوجد أي تغيير عليه .

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وأشار العجارمة إلى أن الوزارة تجري استعدادات مكثفة لعقد امتحان الثانوية العامة في موعده المحدد سابقا، مؤكدا على أن الإجراءات تسير وفقا لما هو مخطط له من قبل الوزارة، وبما يضمن عقد الامتحانات في الموعد المحدد.


ونوه إلى أن عدد الطلبة الذين سيتقدمون للعام الحالي 200 ألف طالب، 5% منهم من السنوات السابقة والباقون من الطلبة النظاميين . 


 




 

 


 

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