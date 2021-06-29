التربية تؤكد لـ الوكيل خروج ورقة امتحان الإنجليزي من خلال إحدى التطبيقات غير المعطلة.. صور

الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - قال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم أنه تم إخراج ورقة امتحان اللغة الإنجليزية خارج قاعة الامتحان بواسطة إحدى التطبيقات غير المعطلة في محيط المراكز، بعد تصويرها بكاميرا دقيقة.

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وأكد المصدر لـ الوكيل الإخباري انه تم ضبط الطالب الذي قام بهذا التصرف، وحرمانه لمدة دورتين، إضافة إلى أخذ الإجراء اللازم بحق المراقبين في هذه القاعة، لعدم ضبطهم سير عملية المراقبة، بأمانة وصدق ومهنية .

وأشار المصدر إلى أن مثل هذه التصرفات تحدث وحدثت خلال الدورات السابقة، منوها إلى انها لا تؤثر على عدالة امتحان الثانوية العامة .

من جانبه، قال مدير موقع الأوائل "ومستشار في لجان الوزارة "، حسام عواد أنه لم يتم تسريب ورقة الامتحان كما يتداول نشطاء مواقع التواصل، بل تم نقلها خارج القاعة، خلال فترة الامتحان، وليس قبل الامتحان، الامر الذي لم ينعكس سلبا على عدالة الامتحان بين جميع الطلبة.







