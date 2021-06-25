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الجمعة، 25-06-2021 10:36 م

التربية تدعو طلبة التوجيهي للحضور قبل الامتحان بساعة

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الوكيل الاخباري - يواصل طلبة الثانوية العامة يوم غد السبت التقدم لامتحان الثانوية العامة، حيث يتقدم نحو 141358 طالبا وطالبة للامتحان وعلى مدار جلستين صباحية ومسائية.اضافة اعلان


ويتقدم في الجلسة الأولى 137304 طلاب وطالبات في جميع الفروع، بينما يتقدم في الجلسة الثانية 4054 طالباً وطالبة للفروع الأدبي والزراعي والاقتصاد المنزلي والتعليم الصحي. 

وتبدأ الجلسة الأولى الساعة العاشرة صباحاً، بينما تبدأ الجلسة الثانية في تمام الساعة الواحدة ظهراً في حين نوهت الوزارة في وقت سابق انه يتوجب على الطلبة الحضور إلى قاعات الامتحان قبل بدء موعد الامتحان بساعة واحدة.

 




 

 


 

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