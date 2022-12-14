مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية لوظيفة محاسب في التربية - اسماء

الأربعاء 14-12-2022
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الوكيل الإخباري - دعت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية المرشحين التالية أسماؤهم والذين تم اختيارهم وفقاً لأعلى العلامات في الامتحانات التنافسية وذلك بموجب احكام المادة (۱۳ ز) من تعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية، لإجراء المقابلة الشخصية التواجد في مركز وزارة التربية والتعليم / إدارة الموارد البشرية / قسم التوظيف الكائن في محافظة العاصمة منطقة العبدلي بالقرب من مسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله الأول الساعة العاشرة صباحًا لإجراء المقابلة الشخصية.

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