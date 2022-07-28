التربية تعلق على إحالة عطاء بالتربية وصرف نفقات وسلف إلى مكافحة الفساد

الوكيل الإخباري - أكدت وزارة التربية والتعليم حول ما تم نشره عبر مواقع إلكترونية بعنوان "إحالة عطاء شراء أثاث عام في وزارة التَّربية وصرف نفقات وسُلف في شركة إدارة المرافق إلى مكافحة الفساد"؛ إن التربية اتخذت كافة الإجراءات الإدارية والقانونية وفقا للتشريعات الناظمة بخصوص العطاء المذكور، وشكلت لجان قانونية وفنية، وتم حجز كفالة حسن التنفيذ، وما زالت الأمور قيد الإجراء ولم تنته بعد.

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وأضافت في بيان صحفي لها أن حقوق الوزارة محفوظة بالكفالة المودعة لدى إدارة اللوازم والتزويد في الوزارة وذلك بحسب مدير إدارة اللوازم والتزويد محمد العلوان.

