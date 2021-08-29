التربية تعلن شكل دوام المدارس إجرائياً

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم شكل الدوام المدرسي إجرائياً، الذي سيبدأ من يوم الأربعاء الموافق 1 / 9 / 2021 ولغاية الأحد الموافق 21 أيلول المقبل.

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ودعت الوزارة في بيان لها أولياء الأمور إلى الإطلاع على طبعات الكتب المدرسية ، كما نشرت رابطاً خاصاً يتضمن دليل للعودة الآمنة للمدارس .



وطالبت الوزارة من أولياء الأمور التأكد من متابعة صفحات المدارس لمعرفة تصنيفات الطلبة ضمن مجموعتي A , B في المدارس العائدة بنظام التناوب.

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