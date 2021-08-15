رابط الحصول على نتائج التوجيهي

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -   رجحت وزارة التربية والتعليم إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة قبل بدء المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم محمد أبو قديس صباح الاثنين المقبل، بوقت قليل.اضافة اعلان


وقالت الأمين العامة لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية نجوى قبيلات ، إن نتائج الثانوية العامة "قد تُعلن قبل المؤتمر الصحفي صباح الاثنين، بوقت قليل".

ويعقد أبو قديس، الساعة العاشرة من صباح الاثنين، مؤتمرا صحفيّا في مركز الوزارة، لإعلان نسب النجاح واسماء الأوائل في امتحان "التوجيهي" 2021.

وتاليا رابط النتائج حال صدورها من وزارة التربية والتعليم : انقر هنا 

 




 

 


 

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