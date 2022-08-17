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الأربعاء، 17-08-2022 09:43 م

التربية : تعميم على جميع المدارس الحكومية بشأن قبول وانتقال الطلبة

مدرسة


الوكيل الاخباري -  أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة تعميم أسس قبول وانتقال الطلبة الأردنيين وغير الأردنيين إلى المدارس الحكومية.

وفي حديثه للتلفزيون الأردني، اليوم الأربعاء، أوضح المساعفة أن انتقال الطلبة إلى المدارس الحكومية سيستمر حتى انتهاء الأسبوع الرابع من بداية العام الدراسي، في نهاية أيلول المقبل.

“خلال جائحة كورونا استقبلت المدارس الحكومية أكثر من 200 ألف طالب، وكان شعارنا أننا لن نسد الباب في وجه أي طالب يريد الدراسة في المدارس الحكومية، وهذا حق كفله الدستور، وراعينا ظروف أولياء الأمور”، وفق المساعفة.

وأضاف أن “حجم التحدي في العام الدراسي الأول من الجائحة لم يكن كبيرا، لأن التعلم كان عن بعد من خلال المنصة التي أطلقتها الوزارة”، متابعا “في العام الماضي كان هنالك تعليم بالتناوب، الأمر الذي حل جزءا كبيرا من مشكلة”.

وبين أن دوام طلبة المدارس للعام الدراسي الجديد سيكون وجاهيا، وبشكل يومي دون تناوب، الأمر الذي يخلق تحديا لاستيعاب الطلبة في المدارس الحكومية.

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