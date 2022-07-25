وزير التربية يوجه رسالة بشأن امتحان التوجيهي

الوكيل الاخباري - وجه وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس، رسالة للأسرة التربوية ملأتها مشاعر الشكر والتقدير على ما بذلوه من جهود كبيرة لإتمام سير الامتحانات على أكمل وجه.



وبحسب بيان عن الوزارة، اليوم الاثنين، فقد جاء نص الرسالة: الزميلات والزملاء أبناء الأسرة التربوية في ختام عقد امتحان شهادة الدّراسة الثانوية العامة؛ أتقدم إليكم بالشكر الجزيل على جهودكم المتميّزة في إدارة هذا الامتحان بكل كفاءةٍ واقتدار، وعلى ما حققتموه من نجاح مشهود، في سير إجراءاته بكل يسر وسهولة، وضمن بيئة امتحانية آمنة ومريحة.



وأضاف "أتقدم بالامتنان لمؤسساتنا الوطنية كافة، وقواتنا المسلحة ممثلة بهيئة الاتصالات الخاصة، وأجهزتنا الأمنية، ووسائل الإعلام التي شاركتنا مهمتنا الكبيرة في عقد هذا الامتحان"، شاكرا جهودهم الداعمة والمساندة التي كان لها الأثر الكبير في تمكين الوزارة من تنفيذ إجراءاته بأعلى مستويات المهنية والانضباط. وتمنى للطلبة التوفيق والنجاح.

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