وزير التربية : نحرص على توفير بيئة آمنة للعودة وجاهيًّا الى المدارس

الوكيل الاخباري - أكد وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس حرص الوزارة على توفير البيئة التعليمية والصحية الآمنة لعودة وجاهية لمدارسنا في العشرين من شهر شباط الجاري .



جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور عويس اجتماع لجنة التخطيط الموسعة اليوم السبت بحضور الأمينين العامين للوزارة الدكتور نواف العجارمة والدكتورة نجوى قبيلات ، والذي ناقشت خلاله سير حملة تطعيم الطلبة وجاهزية المدارس للفصل الدراسي الثاني.



وشدد الدكتور عويس على أهمية متابعة حملة التطيعيم التي تنفذها الوزارة من خلال المراكز التي تم افتتاحها بالتعاون مع وزارة الصحة ، في جميع مديريات التربية والتعليم ، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ كذلك حملة إعلامية لتشجيع الطلبة على تلقي المطعوم والتوعية بضرورة اتباع الإجراءات الصحية السليمة والالتزام بأوامر الدفاع المتعلقة بالشأن الصحي في التعامل مع جائحة كورونا.





وأشار إلى أن الوزارة تتابع من خلال غرفة العمليات سير حملة التطعيم ورصد حالات الإصابة بين الطلبة والكوادر الإدارية والتعليمية بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الرقمي والمركز الوطني لإدارة الأزمات ، مبينا أن الوضع الوبائي يستدعي تظافر جميع الجهود لكسر حدة المنحنى الوبائي الذي يشهد تصاعدا في هذه الأيام، معربا عن ثقة الوزارة في هذا الصدد بالوعي الكبير لدى كوادرها في المركز والميدان؛ إداريين ومعلمين وطلبة.



كما أكد الدكتور عويس حرص الوزارة على تجويد العملية التعليمية بمختلف جوانبها، لافتا إلى دور القائد التربوي والمعلم القدوة في إدارة التغيير، وبناء منظومة القيم النبيلة لدى الأجيال، و تبني خطط التطوير والتحسين التي تعمل الوزارة على تنفيذها،بأعلى مستويات الاهتمام، مشيرا إلى أن معلمنا الأردني أثبت على الدوام قدرته على العمل بحرفية ومهنية في أداء هذه الرسالة.



وأضاف أن الوزارة تحرص كذلك على توفير التعليم النوعي وتحقيق العدالة في تقديم الخدمة التعليمية لأبنائنا الطلبة في جميع مناطق المملكة ، مشيرا إلى دور المعلمين والإدارات المدرسية في تحقيق هذا الهدف من خلال تعميم قصص النجاح ونقل التجارب الرائدة بين المدارس في هذا المجال.

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وهنأ مديري التربية والتعليم الجدد معربا عن ثقته بأن يكونوا إضافة نوعية في إدارة الميدان التربوي، متمنيا التوفيق للتربويين الذين تقاعدوا مؤخرا .