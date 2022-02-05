السبت 05-02-2022
الوكيل الاخباري

عاشت 33 يوما داخل بئر مليء بالزواحف والعقارب.. فتاة سودانية تمنح أملا في نجاة الطفل ريان

وزير التربية : نحرص على توفير بيئة آمنة للعودة وجاهيًّا الى المدارس

الأردن يوقع ويصادق على اتفاقية اليونسكو للاعتراف بمؤهلات التعليم العالي

"الأطباء": لا أخطاء طبية في قضية الطبيب الأردني.. والبعض يتداول افتراءات للنيل من سُمعة الطب الأردني

سنتيمترات قليلة تفصل المنقذين عن ريان

كشف الحالة الصحية لأردوغان وعقيلته

فرق الإنقاذ المغربية: جلب سيارة اسعاف إلى مدخل النفق لنقل الطفل ريان مباشرة

انطلاق فعاليات مؤتمر المهندسين الشباب

شاهد بث مباشر .. فرق الانقاذ تستعد لاخراج الطفل ريان من البئر

توصية نيابية لمخاطبة "فيسبوك و جوجل" لدعم الإعلام الأردني

السبت، 05-02-2022 08:58 م

وزير التربية : نحرص على توفير بيئة آمنة للعودة وجاهيًّا الى المدارس

مدرسة


الوكيل الاخباري - أكد وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس حرص الوزارة على توفير البيئة التعليمية والصحية الآمنة لعودة وجاهية لمدارسنا في العشرين من شهر شباط الجاري .

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور عويس اجتماع لجنة التخطيط الموسعة اليوم السبت بحضور الأمينين العامين للوزارة الدكتور نواف العجارمة والدكتورة نجوى قبيلات ، والذي ناقشت خلاله سير حملة تطعيم الطلبة وجاهزية المدارس للفصل الدراسي الثاني.

وشدد الدكتور عويس على أهمية متابعة حملة التطيعيم التي تنفذها الوزارة من خلال المراكز التي تم افتتاحها بالتعاون مع وزارة الصحة ، في جميع مديريات التربية والتعليم ، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ كذلك حملة إعلامية لتشجيع الطلبة على تلقي المطعوم والتوعية بضرورة اتباع الإجراءات الصحية السليمة والالتزام بأوامر الدفاع المتعلقة بالشأن الصحي في التعامل مع جائحة كورونا.


وأشار إلى أن الوزارة تتابع من خلال غرفة العمليات سير حملة التطعيم ورصد حالات الإصابة بين الطلبة والكوادر الإدارية والتعليمية بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الرقمي والمركز الوطني لإدارة الأزمات ، مبينا أن الوضع الوبائي يستدعي تظافر جميع الجهود لكسر حدة المنحنى الوبائي الذي يشهد تصاعدا في هذه الأيام، معربا عن ثقة الوزارة في هذا الصدد بالوعي الكبير لدى كوادرها في المركز والميدان؛ إداريين ومعلمين وطلبة.

كما أكد الدكتور عويس حرص الوزارة على تجويد العملية التعليمية بمختلف جوانبها، لافتا إلى دور القائد التربوي والمعلم القدوة في إدارة التغيير، وبناء منظومة القيم النبيلة لدى الأجيال، و تبني خطط التطوير والتحسين التي تعمل الوزارة على تنفيذها،بأعلى مستويات الاهتمام، مشيرا إلى أن معلمنا الأردني أثبت على الدوام قدرته على العمل بحرفية ومهنية في أداء هذه الرسالة.

وأضاف أن الوزارة تحرص كذلك على توفير التعليم النوعي وتحقيق العدالة في تقديم الخدمة التعليمية لأبنائنا الطلبة في جميع مناطق المملكة ، مشيرا إلى دور المعلمين والإدارات المدرسية في تحقيق هذا الهدف من خلال تعميم قصص النجاح ونقل التجارب الرائدة بين المدارس في هذا المجال.

اضافة اعلان


وهنأ مديري التربية والتعليم الجدد معربا عن ثقته بأن يكونوا إضافة نوعية في إدارة الميدان التربوي، متمنيا التوفيق للتربويين الذين تقاعدوا مؤخرا .

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5614f498-44b9-4ce4-9b1e-150e22f830dc

الأردن يوقع ويصادق على اتفاقية اليونسكو للاعتراف بمؤهلات التعليم العالي

1761_large

"الأطباء": لا أخطاء طبية في قضية الطبيب الأردني.. والبعض يتداول افتراءات للنيل من سُمعة الطب الأردني

1202231231136671011453

انطلاق فعاليات مؤتمر المهندسين الشباب

w

إربد: إشهار حزب القدوة والنجار أمينا عاما

4bcdd29c-854e-4577-9689-db6b9bb8f358_16x9_1200x676

الصحة: 90% من إصابات كورونا تعود للمتحور أوميكرون والفحوصات وصلت لـ76 ألف يومياً

كورونا 5

الأوبئة: أعراض الإصابة بكورونا تظهر بعد يوم إلى 14 يوما من التعرض للوباء

أخبار متعلقة
120222216184362695394

وزارة التربية : التعليم عن بُعد لهؤلاء الطلبة

وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية : إشراك القطاع الخاص في عملية بناء المدارس

طلبة-مدارس-كورونا-كلمة-الاردن

التربية: تأجيل الفصل الثاني يهدف لتخفيف إصابات كورونا وننتظر قرار الاوبئة

1202212191616606981005

وزير التربية يوضح بشأن قرار تأجيل دوام المدارس

التربية والتعليم

وزارة التربية : المدارس ذات البرامج الدولية مستمرة بالتعليم الوجاهي

وزارة التربية والتعليم

تأخير دوام تربية البادية الشمالية الشرقية