السفارة الأذربيجانية في عمان تحيي ذكرى ميلاد الرئيس الراحل حيدر علييف

الوكيل الاخباري - أحيت السفارة الأذربيجانية في عمان ذكرى ميلاد الزعيم الوطني لجمهورية أذربيجان الراحل حيدر علييف.

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وقالت السفارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن حيدر علي رضا أوغلو علييف، ولد في العاشر من أيار سنة 1923 من عائلة عاملة في مدينة نخجيوان العريقة في أذربيجان، والتي أنجبت لأذربيجان أدباء ومفكرين ومعماريين أثروا التاريخ الأذربيجاني بالعلم والمعرفة، وتخرج من دار المعلمين الابتدائية، والتحق بمعهد الصناعة الأذربيجاني ليصبح معماريا لكن الحرب العالمية الثانية أبعدته عن المعهد لفترة زمنية من 1941 – 1964 ، وتخرج من كلية التاريخ بجامعة أذربيجان الحكومية إلى جانب حصوله على شهادة التخصص في مجال عمله في جهاز أمن الدولة الأذربيجانية.



وعرضت السفارة لإنجازات الزعيم علييف في مختلف المجالات، مشيرة إلى نظرته للعلاقات مع الدول العربية والإسلامية من محور ضرورة توسيع العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين أذربيجان والبلدان الإسلامية، وتعميق العلاقات مع جميع الشعوب الإسلامية، وتعزيز الوحدة بينها والتعاون الثنائي والإقليمي بين مختلف البلدان الإسلامية.



وكان علييف يردد دائما أن أذربيجان هي جسر بين أوروبا وآسيا وبين الحضارة الغربية والحضارة الشرقية، وانطلاقا من ذلك كان الرئيس يفكر في هيكل تنموي مثالي بالنسبة لبلاده.



وقالت السفارة إن هذا القائد التاريخي قد جسد آمال وطموحات الشعب الأذربيجاني بقيادته ومسيرته خلال أكثر من ثلاثين عاما من العطاء والبناء إلى أن أوصل أذربيجان إلى بر الأمان.

