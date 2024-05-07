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الثلاثاء، 07-05-2024 01:41 م

الخصاونة يلتقي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن

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الوكيل الاخباري - التقى رئيس الوزراء بشر الخصاونة، في مكتبه برئاسة الوزراء صباح الثلاثاء رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن رون فان رودن والوفد المرافق الذي يزور الأردن حالياً.

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وأكد رئيس الوزراء تقديره للشراكة الاستراتيجية التي تجمع الأردن مع صندوق النقد الدولي والتعاون المبني على الثقة والشفافية بين الجانبين والذي أثمر عن التوصل إلى اتفاق على برنامج وطني جديد للإصلاح الاقتصادي، مدعوماً من الصندوق بما يسهم في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني وتحقيق المتطلَّبات التمويليَّة وتعزيز النموّ بقيمة 1.2 مليار دولار مدته 4 سنوات في إطار "تسهيل الصندوق الممتد.


كما أكَّد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة ووزير المالية محمد العسعس ومحافظ البنك المركزي عادل شركس والأمين العام لوزارة المالية عبدالحكيم الشبلي، التزام الدولة الأردنية بالإصلاحات الهيكلية التي شكلت قصص نجاح أردنية على المستوى الدولي وأسهمت في تعزيز ثقة مؤسسات التصنيف الدولية للاقتصاد الأردني.


ولفت الخصاونة إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة تركز على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل للأردنيين وتحسين مستوى المعيشة مؤكداً سعي الحكومة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية.


وأشار رئيس الوزراء إلى أن السياسات النقدية الحصيفة التي ينتهجها البنك المركزي والسياسات المالية المنضبطة التي تتخذها وزارة المالية أسهمت في تجنيب الأردن الكثير من الصدمات الاقتصادية التي تمر بها العديد من الدول نتيجة الأوضاع الإقليمية غير المستقرة.


 




 

 


 

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