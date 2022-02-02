وزير التربية يجري تشكيلات ادارية واسعة ويحيل مديري تربية الى التقاعد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرر وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، الأستاذ الدكتور وجيه عويس، احالة مدراء تربية ومستشارين في الوزارة إلى التقاعد، واجراء تشكيلات ادارية واسعة في وزارة التربية والتعليم تضمنت نقل وظائف مديري تربية وتعيين مستشارين في مركز الوزارة.



وجاء قرار الوزير عويس بناء على تنسيبات من الأمينين العامّين في الوزارة، الدكتور نواف العجارمة والدكتورة نجوى قبيلات.



وشملت القائمة إحالة مدراء تربية العقبة واربد والاغوار الجنوبية والزرقاء الثانية الى التقاعد.

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