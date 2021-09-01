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الأربعاء، 01-09-2021 03:03 م

التربية تكشف موعد التدريس بشكل رسمي في المدارس

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - قال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة، إن التعليم الوجاهي سيبدأ بشكل فعلي ورسمي اعتبارا من يوم الأحد المقبل، حيث سيخضع الطلبة لمراجعات طيلة أيام الأسبوع، فيما سيبدأ تدريس المنهاج الجديد بشكل رسمي اعتبارا من الأحد الذي يليه.

وأضاف العجارمة في تصريحات صحفية إن هناك 2000 مدرسة سيكون دوامها على نظام التناوب مقابل 2000 مدرسة سيكون التعليم فيها وجاهيا، لافتا إلى أن انتقال (170) ألف طالب من المدارس الخاصة وضرورات البروتوكول الصحي دفعت الوزارة إلى نظام التناوب.

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