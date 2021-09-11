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السبت، 11-09-2021 10:58 ص

التربية تمنح مهلة للطلبة اللاجئين لتسليم وثائقهم

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الوكيل الاخباري– سمحت وزارة التربية والتعليم بتسجيل الطلبة اللاجئين في الأردن “غير الأردنيين” في المدارس الحكومية والخاصة.

ووفق كتاب لمفوضية اللاجئين في الأردن، فقد قررت وزارة التربية إعفاء الطلبة اللاجئين من إلزامية التقديم المسبق للوثائق المطلوبة لعملية التسجيل للفصل الدراسي الأول 2021-2022.

وأمهلت وزارة التربية حتى نهاية الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي لتصويب أوضاعهم وتسليم الوثائق المطلوبة.

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