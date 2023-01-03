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الثلاثاء، 03-01-2023 03:25 م

التربية تنعى ثلاث طالبات إثر حريق خيمتين في الأغوار الجنوبية

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الوكيل الإخباري - ينعى وزيرُ التَّربية والتعليم، والأسرةُ التَّربويَّة، الطالبات:

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مروه محمد رمضان بريرو من الصف الأول الأساسي
مريم محمد رمضان بريرو من الصف الثاني الأساسي
منال محمد رمضان بريرو من الصف الرابع الأساسي


في مدرسة عثمان بن عفان الأساسية المختلطة/ مديريَّة التَّربية والتَّعليم للواء الأغوار الجنوبية.


أسكن الله روحَ الفقيدات الجنَّة، وألْهَمَ ذويهن الصَّبْر والسلوان،
إنا لله وإنا إليه راجعون.

 

وكانت مديرية الأمن العام قالت إن فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني الكرك أخمدت فجر اليوم الثلاثاء، حريقاً شبَّ في خيمتين بمنطقة غور المزرعة في لواء الأغوار الجنوبية، ونتج عنه وفاة 5 أشخاص من جنسية آسيوية.

 




 

 


 

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