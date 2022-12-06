وزير الأوقاف: توزيع 400 كوبون على أسر فقيرة و300 طرد غذائي

الوكيل الإخباري

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- افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الثلاثاء، ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري والطبي المجاني في محافظة الكرك.وقال الوزير الخلايلة إن العمل جار لزيادة أعداد المستفيدين من المشاريع التنموية التي يمولها صندوق الزكاة، انطلاقا من مبدأ نقل الأسر من الفقر وتلقي المعونة إلى العمل والإنتاج، في إطار جهود الوزارة وصندوق الزكاة لمساعدة الفقراء والمحتاجين، والعمل الدائم لتوسعة الفئات المستهدفة وتوفير الدعم لها.ودعا الدكتور الخلايلة، الأئمة والوعاظ لتنفيذ برامج الوزارة بالشكل الصحيح في توعية الناس بأمور دينهم، وتحذيرهم من الأخطاء والآفات التي تنتشر في المجتمع.وبين أن الوزارة وفقا للتوجيهات الملكية السامية، تنتهج العمل الميداني في جميع محافظات المملكة دون استثناء، وتسير بخطى ثابتة لنشر الدعوة والقيم الإسلامية، ودعم العلماء والوعاظ لنشر الصورة الصحيحة للإسلام الذي لا يرضى بالتكفير أو الغلو ورفض الآخر.وأوضح أن الوزارة وصندوق الزكاة ومستشفى المقاصد ينفذون جولات وزيارات ميدانية لتقديم الوعظ والإرشاد وتوزيع المساعدات النقدية والعينية، بالإضافة إلى الدعم الطبي من فرق مستشفى المقاصد الخيري بهدف تعزيز التكافل الاجتماعي بين الناس، مشيرا إلى توزيع 400 كوبون على أسر فقيرة بقيمة 35 دينارا لكل واحد منها، وتقديم مساعدات مالية لـ50 طالبا و50 يتيما بواقع مئة دينار لكل واحد منهم، و300 طرد غذائي.من جهته، قال مدير مديرية أوقاف محافظة الكرك الدكتور حمود الضمور، إن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لنشر الدعوة والإرشاد، وتقديم المساعدات المالية والعينية للمحتاجين والفقراء في مختلف مناطق المملكة.بدوره، ثمن العقيد المتقاعد أحمد المعايطة؛ نيابة عن المجتمع المحلي، جهود وزارة الأوقاف وصندوق الزكاة في محاربة الفقر ودعم الأسر المحتاجة، مطالبا برفع نسبة الدعم المالي المخصص من صندوق الزكاة للمحافظة.