التربية تنفي تحويل الدراسة عن بعد بشكل كامل في أية مدرسة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفت الأمين العام للشؤون الادارية والمالية في وزارة التربية والتعليم الدكتورة نجوى قبيلات تحويل الدراسة عن بعد بشكل كامل في أية مدرسة بالمملكة .



وحذرت قبيلات اولياء الامور من الالتفات إلى الشائعات التي تصدر بين كل فترة وأخرى بهذا الموضوع ، مشيرة أنّ التعليم الوجاهي في المدارس مستمر ولا رجعة عنه ضمن معايير البروتوكول الصحي .

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