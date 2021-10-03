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الأحد، 03-10-2021 03:55 م

التربية تنفي تحويل الدراسة عن بعد بشكل كامل في أية مدرسة

مدرسة


 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفت الأمين العام للشؤون الادارية والمالية في وزارة التربية والتعليم الدكتورة نجوى قبيلات تحويل الدراسة عن بعد بشكل كامل في أية مدرسة بالمملكة .

 وحذرت قبيلات اولياء الامور من الالتفات إلى الشائعات التي تصدر بين كل فترة وأخرى بهذا الموضوع ، مشيرة أنّ التعليم الوجاهي في المدارس مستمر ولا رجعة عنه ضمن معايير البروتوكول الصحي . 

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