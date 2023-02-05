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الأحد، 05-02-2023 12:20 م

التربية توضح مدة صلاحية الامتحان التنافسي للتعيين على شواغر الوزارة

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الوكيل الإخباري - أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن المادة (13/و) من تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية تنص على أن " تبقى نتيجة الامتحان التنافسي معتمدة وسارية المفعول على الكشف التنافسي المعمول به خلال العام الذي عقدت خلاله والكشفين التنافسيين الأساسيين اللاحقين له لغايات تعبئة الوظائف، بدلا من الاستنكاف أو أي وظائف جديدة بذات الشروط والمواصفات دون الحاجة لعقد امتحان تنافسي جديد".

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وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن مدة صلاحية الامتحان التنافسي الذي عقده ديوان الخدمة المدنية للمتنافسين للتعيين على شواغر الوزارة عام 2019، عامان، حيث انتهت صلاحية الامتحان عام 2022، بناء على نص المادة أعلاه.


وأضافت أنه وبسبب آثار جائحة كورونا المتمثلة بوقف التعيين لعام 2020، فقد قرر مجلس الوزراء تمديد صلاحية هذا الامتحان لعام آخر تنتهي مطلع 2023، وبناء عليه وحسب الأسس المعتمدة لدى الديوان فإنه يتطلب منهم العودة للتنافس للتعيين حسب دورهم في الديوان وكشوفات التنافس.


وأوضحت أنها تقوم برفع شواغرها إلى ديوان الخدمة المدنية، بناء على جدول التشكيلات والمخصصات المالية المقررة للوزارة في كل عام، حيث يتولى ديوان الخدمة المدنية تعبئة هذه الشواغر وفقا لتعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية، حيث يتم ترشيح 6 أسماء لكل شاغر لغايات إخضاعهم للاختبار التنافسي، مشيرة إلى أن عدد الناجحين في الامتحان التنافسي الذي عقد في عام 2019 بلغ (30480) متنافسا من الذكور والإناث لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، تم تعيين حوالي (4366) منهم.


 




 

 


 

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