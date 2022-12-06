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الثلاثاء، 06-12-2022 10:25 ص

التربية توضح نمط أسئلة امتحانات الدورة التكميلية

امتحانات


الوكيل الاخباري - قال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد كنانة إن نمط امتحانات الدورة التكميلية للثانوية العامة لهذا العام لا تختلف عن الدورات السابقة ولا جديد عليها.

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وأضاف كنانة في تصريحات إذاعية الثلاثاء، أن الأسئلة ضمن المناهج الدراسية، مشيرا إلى الأسئلة ستكون "اختيار من متعدد"، باستثناء مباحث اللغة العربية المشترك واللغة الإنجليزية والرياضيات ستتراوح نسبة الأسئلة الإنشائية فيها بين 40 إلى 50 % وفيما يتعلق بمبحث الرسم الصناعية ستكون جميعها إنشائية.


وأوضح أن الأسئلة موزعة وفق جدول المواصفات بحيث تكون شمولية متنوعة وفق مختلف المستويات.


ولفت إلى أنه سيعطى للطالب 10 دقائق إضافية في كافة المباحث، لتعويضه عن الوقت الذي تم خلاله فتح الأسئلة وتوزيع ورق الامتحان على الطلبة.


 




 

 


 

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