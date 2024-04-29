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الإثنين، 29-04-2024 09:22 ص

الضمان توضح بشأن موعد بدء استقبال الانتساب الاختياري التكميلي

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

أكد الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمود المعايطة إن طلب السماح للمؤمن عليهم الأردنيين العاملين في القطاع الخاص بتسديد اشتراكات تأمين الشيخوخة التي تم تعليقها خلال جائحة كورونا سيكون إلكترونيا.اضافة اعلان


وقال المعايطة لـ "الوكيل الإخباري" إن الشاشة قيد العمل مع الشركة بهدف البرمجة وللإعلان عن جاهزيتها تحتاج 10 أيام عمل.

وبين أن تسديد الاشتراكات والفوائد المترتبة عليها دفعة واحدة وخلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من نهاية الشهر الذي يقدم به الطلب، وخلافا لذلك يعتبر طلب الانتساب لاغيا.

وكانت قد أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، عن صدور قرار مجلس التأمينات والمتضمن السماح للمؤمن عليهم الأردنيين العاملين في القطاع الخاص بتسديد اشتراكات تأمين الشيخوخة التي تم تعليقها بشكل كلي أو جزئي خلال تطبيق أوامر الدفاع أثناء جائحة كورونا.

 




 

 


 

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