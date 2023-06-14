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الأربعاء، 14-06-2023 07:17 م

التربية : شروط لرفع رسوم المدارس الخاصة

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الوكيل الاخباري - قالت مديرة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، ريما زريقات، الأربعاء، إن قرار الموافقة على رفع رسوم الطلبة بالمدارس الخاصة، له أسس واضحة حيث يجري تقديم الطلب مع الوثائق وبعد التحقق تجري الموافقة.

وأضافت زريقات في تصريحات صحفية أن ترخيص المدارس يجب ان يرفق بتحويلات بنكية، مشيرة إلى أن الوزارة لا علاقة لها بتحصيل رسوم المدارس الخاصة .

وقالت إن شروط رفع الرسوم مرتبطة بنسبة التضخم ورفع رواتب المعلمين، وهي بمصلحة الطالب.

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