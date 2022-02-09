التربية لـ الوكيل : اعلان نتائج التوجيهي سيكون الكترونيا فقط

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكد الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة لموقع الوكيل الاخباري ان الإعلان عن نتائج الثانوية العامة للدورة التكميلية للعام الدراسي 2021 يوم غد الخميس ، سيكون الكترونيا فقط ، ولن يكون هناك مؤتمر صحفي.



وقالت وزارة التربية في وقت سابق إن النتائج ستتاح في تمام الساعة العاشرة 10:00 من صباح يوم الخميس عبر الرابط (tawjihi.jo)، بإدخال رقم الجلوس وتاريخ الميلاد للاستعلام عن النتيجة.



بدوره أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة لموقع الوكيل الاخباري انه على الاغلب ان يتم نشر نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "الامتحان التكميلي" يوم غد الخميس قبل الموعد الذي اعلنت عنه وزارة التربية والتعليم بساعة واحدة ، مستدركاً انه لن يتم اعلانها قبل هذا الوقت .

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