التربية: موعد الحصة الأولى في تمام الساعة 8:30 صباحا

الوكيل الإخباري - أكدت وزارة التربية والتعليم على قراراتها السابقة المتعلقة ببدء موعد الحصة الأولى في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا ، على أن تفتح المدارس أبوابها في تمام الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة لاستقبال الطلبة داخل أسوارها بوجود مدير المدرسة والمعلمين المناوبين .

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وكان نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، اشار خلال جلسة مجلس النواب، التي عقدت، اليوم الاثنين، أن دوام المدارس سيبدأ في الساعة 7:45 صباحا، لافتا إلى أن قرار التوقيت الصيفي اتخذ بعد دراسة كاملة في هذا الأمر.

في وقت اعاد كريشان التوضيح بعد تصريحاته تحت القبة أن دوام طلبة المدارس سيبقى كما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم خلال شهر آذار المقبل، بحيث يبدأ عند الساعة الثامنة والنصف صباحا، وأن أبواب المدارس ستكون مفتوحة أمام الطلبة اعتبارا من صباح يوم غد الثلاثاء عند الساعة 7.45.



