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الأربعاء، 23-02-2022 08:27 م

شؤون الطلبة بمؤتة تناقش آلية تنفيذ برامج الريادة

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الوكيل الاخباري - نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة مؤتة بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال في الجامعة ومؤسسة إنجاز في المحافظة اليوم الأربعاء اجتماعا لمناقشة آلية تنفيذ البرامج الخاصة بالريادة ومخرجات الجامعة الإيجابية للفصل الدراسي الثاني.

وقال عميد شؤون الطلبة ماجد الصعوب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) بحضور مندوب مؤسسة إنجاز في محافظة الكرك بكر القرالة، إنه سيتم وضع الخطط المناسبة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتشجيع الطلبة على الابتكار والريادة وصولاً إلى مشاركة واسعة في الأنشطة وصناعة الوعي الريادي ودعمه بتوفير البيئة اللازمة والتدريب الذي يؤهلهم لدخول سوق العمل بالإضافة إلى تأسيس الأعمال الصغيرة والانطلاق نحو بناء القدرات الذاتية.

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