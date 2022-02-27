بدء الفصل الدراسي الثاني وجاهيا لطلبة الجامعات الرسمية اليوم

الوكيل الإخباري - تبدأ اليوم الأحد، عملية تدريس الطلبة وجاهيا داخل الحرم الجامعي في الجامعات الأردنية الرسمية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي (2021/2022)، في حين بدء الفصل الدراسي الأحد 20 شباط/فبراير 2022.

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وكان مجلس التعليم العالي قد قرر مؤخراً الموافقة على توحيد التقويم الجامعي في الجامعات الأردنية الرسمية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي (2021/2022) بحيث يكون بدء الفصل الأحد 20/2/2022، وبدء تدريس الطلبة الأحد 27/2/2022.



كما قرر المجلس أيضاً الموافقة على توحيد التقويم الجامعي في الجامعات الأردنية الخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي (2021/2022) بحيث يكون بدء الفصل الأحد 27/2/2022، وبدء تدريس الطلبة الأحد 6/3/2022.





