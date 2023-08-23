التربية: يحق لطلبة التوجيهي الراغبين برفع المعدل إعادة عدد مفتوح من المباحث

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

قال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد كنانة إن طلبة الثانوية العامة الناجحين والراغبين بإعادة مواد لغايات رفع المعدل يحق لهم إعادة عدد مفتوح من المباحث حسب رغبتهم .

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وأضاف كنانة اليوم الأربعاء لـ"الوكيل الإخباري" أن الطلبة غير المستكملين متطلبات النجاح بالثانوية العامة لهم فرصة الإعادة في كل دورة.



وأكد أن جميع الطلبة المتقدمين للدورة التكميلية القادمة سيتم احتساب العلامة الأحدث وليس الأعلى في اختباراتهم.



وتوقع أن يبدأ التسجيل للدورة التكميلية القادمة للثانوية العامة في تشرين الأول القادم على أن تكون الاختبارات في نهاية كانون الأول القادم.

