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الأحد، 25-12-2022 11:59 ص

التربية: 30 ألف طالب سيتقدم لامتحان التربية الإسلامية التكميلي الثلاثاء

امتحانات


الوكيل الإخباري - تبدأ امتحانات الدورة التكميلية لطلبة الثانوية العامة يوم الثلاثاء الموافق 27 / 12 / 2022، و يبلغ عدد المسجلين لتقديم امتحان التربية الإسلامية في أول يوم 30069 طالب وطالبة وفق وزارة التربية والتعليم.

وأضافت التربية أن عدد المتقدمين من الفرع الأدبي 15614 ، أما العلمي 10686 ،وفرع الشرعي 18 طالب فقط والصناعي 1223 ، الاقتصاد المنزلي 1287 ،الزراعي 942 ، الفندقي 295 وفرع المعلوماتية 4 .

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وذكرت أن عدد الطلبة الكلي المسجلين للامتحان بالدورة التكميلية بلغ 100 ألف موزعين على 415 مركز امتحاني و 1000 قاعة .


 




 

 


 

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