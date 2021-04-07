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الأربعاء، 07-04-2021 10:13 ص

المعونة :دعم نقدي لـ 60 ألف أسرة إضافية الشهر الحالي

معونة


الوكيل الإخباري - أعلن صندوق المعونة الوطنية عن إضافة دعم نقدي لـ 60 ألف أسرة جديدة ، للاستفادة من برنامج الدعم النقدي المؤقت "تكافل 3"، بعد قرار الحكومة بتوسعة نطاق شمول الأسر بالبرنامج، ليصل إلى 160 ألف أسرة، من الأسر الأكثر تضررًا من جائحة كورونا.

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وقال مدير عام الصندوق عمر المشاقبة، اليوم الأربعاء، إن الصندوق بدأ بدراسة وتقييم وزيارة الأسر الإضافية المشمولة ببرنامج تكافل 3، مؤكدا أن الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة باستحقاق هذه الأسر وتحويل الدعم للمستحقين منها سيكون مع نهاية الشهر الحالي.


وأشار المشاقبة إلى أن الأسر التي تم رفض طلبها قبل قرار الحكومة بالتوسعة، سيتم التواصل معها وإجراء الدراسة الاجتماعية لها، وفي حال انطبقت شروط الاستحقاق بعد التوسعة عليها، سيتم قبولها مباشرة بالبرنامج، لافتا إلى أن التكلفة الإضافية التي أقرتها الحكومة لهذا البرنامج وصلت إلى 50 مليون دينار، لتصبح التكلفة الاجمالية لبرنامج الدعم النقدي المؤقت "تكافل 3" نحو 150 مليون دينار.

 

بترا


 




 

 


 

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