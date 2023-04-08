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السبت، 08-04-2023 10:21 م

التعاون الإسلامي تؤكد الوصاية الهاشمية الأردنية التاريخية على الأماكن المقدسة في القدس

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الوكيل الاخباري - أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها الاستثنائي مفتوح العضوية، الذي عقدته اليوم السبت في جدة، الوصاية الهاشمية الأردنية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، ودورها في حماية هذه المقدسات والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها.

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كما أكدت أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة المخولة بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

 وشددت، خلال الاجتماع، الذي عقدته لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك، بناء على طلب من فلسطين والأردن، بالتنسيق والتشاور مع المملكة العربية السعودية رئيس القمة الإسلامية الحالية ورئيس اللجنة التنفيذية للتصدي لاعتداءات إسرائيل، سلطة الاحتلال الاستعماري غير الشرعي المستمرة على المسجد الأقصى المبارك، على جميع القرارات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة بقضية فلسطين والقدس الشريف.

 

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