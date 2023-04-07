الجمعة 07-04-2023
الوكيل الاخباري

بريطانيا تؤكد تقديرها لدور الأردن المهم كوصي على الأماكن المقدسة بالقدس

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الجمعة، 07-04-2023 03:27 م

بريطانيا تؤكد تقديرها لدور الأردن المهم كوصي على الأماكن المقدسة بالقدس

الاقصى


الوكيل الاخباري - دعت المملكة المتحدة إلى وقف التصعيد واحترام ترتيبات الوضع الراهن للأماكن المقدسة بالقدس، مؤكدة "تقديرها لدور الأردن المهم كوصي على الأماكن المقدسة في القدس".

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وقال وزير الخارجية والتنمية البريطاني، جيميس كليفرلي، إن "المملكة المتحدة تدعو جميع الأطراف إلى احترام ترتيبات الوضع الراهن التاريخية في الأماكن المقدسة في القدس ووقف جميع الأعمال الاستفزازية".


وأضاف كليفرلي في بيان اليوم الجمعة، أن المملكة المتحدة من أشد المؤيدين لحرية الدين أو المعتقد وتدعو إلى احترام أماكن العبادة.


وشدد على أن "بريطانيا تقدر دور الأردن المهم كوصي على الأماكن المقدسة في القدس وتدين عنف الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى".


وأضاف، أنه يجب على إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية اتخاذ خطوات للوفاء بالالتزامات المتفق عليها في شرم الشيخ والعقبة".


وأكد الوزير البريطاني أن "السلام لن يكون مستداماً إلا إذا أعاد كل من الإسرائيليين والفلسطينيين الالتزام بتسوية تفاوضية، تؤدي إلى حل الدولتين"، وقال "حان الوقت الآن لجميع الأطراف في جميع أنحاء المنطقة لتهدئة التوترات".


بترا


 




 

 


 

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