رابطة الكتاب تؤكد أن الوصاية الهاشمية تشكل خط دفاع أول للحفاظ على عروبة القدس

الوكيل الاخباري - أكدت رابطة الكتاب الأردنيين، بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين ليوم الأرض والتي تصادف اليوم، أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية تشكل خط دفاع أول للحفاظ على عروبة القدس ومكانتها الدينية الوجدانية في القلوب.

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وثمنت الرابطة، في بيان اليوم السبت، مقاومة الشعب الفلسطيني لخطط الاحتلال الإسرائيلي، مبينة أن هذه المناسبة التي أكدت تمسك الإنسان العربي الفلسطيني بأرضه وهويته، للتصدي لمحاولات الاستيلاء على ما تبقى من الأرض الفلسطينية، وقدّم في سبيل ذلك قافلة من الدماء والشهداء، تحل في ظروف بالغة التعقيد، خاصةً بعد تشكيل حكومة تهدد ليس فقط بمصادرة المزيد من الأراضي والاستيطان وتهويد القدس، وتطبيق التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، بل بضم الضفة الغربية للكيان الصهيوني، وإنكار وجود الشعب الفلسطيني، وتكشف عن خرائط يتبدّى فيها أطماعهم الاستعمارية في وطننا الحبيب الأردن.



وأشارت إلى أن إسرائيل دخلت في سباق محموم مع الزمن لزرع الأرض الفلسطينية بالمستعمرات، وبناء الأحياء الاستيطانية في القدس، من اجل استكمال تهويدها، وخلق حقائق أمر واقع على الأرض.

