التعليم العالي: استحداث (20- 25) تخصصا جامعيا للعام الدراسي القادم

الوكيل الاخباري - أكد مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، أن الوزارة ستطرح (20-25) تخصصا جديدا لمرحلة البكالوريوس في العام الدراسي المقبل، ومثلها لمرحلة الماجستير.



وأضاف الخطيب في تصريحات صحفية أن استحداث التخصصات الجديدة يأتي ضمن خطة الوزارة لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلّي والإقليمي.



وأشار الخطيب إلى أهمية إعادة تحديث الخطط الدراسية الموجودة حاليا بالجامعات الرسمية والخاصة، وتضمينها المهارات الرقمية واللغوية والشخصية التي تمكن الطلبة من الالتحاق بسوق العمل.

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