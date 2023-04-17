التعليم العالي تعلن عن منح دراسية مقدمة من رومانيا

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، عن منح دراسية مقدمة من وزارة السياحة وريادة الأعمال الرومانية لجميع البرامج الدراسية (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه) للعام الجامعي 2023-2024.



وأوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، اليوم الاثنين، أن وزارة السياحة وريادة الأعمال الرومانية أعلنت عن توفر (40) منحة دراسية في جميع الدرجات العلمية (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) للعام الجامعي 2023-2024 للطلبة في جميع الدول من خارج نطاق دول الاتحاد الأوروبي.



وبين الخطيب ان المنح تغطي (الرسوم الدراسية طيلة فترة الدراسة بما فيها رسوم السنة التحضيرية، مصاريف شهرية للطالب، الإقامة والسكن) ولا تغطي المنحة السنوات التي يخفق فيها الطالب.

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