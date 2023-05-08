الخطيب : 22 ألف طالب طب في الجامعات

الوكيل الاخباري - أكد مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب، أن عدد الطلبة الذين على مقاعد الدراسة الجامعية في تخصص الطب، يتجاوز 22 ألف طالب وطالبة.



وأضاف الخطيب، في تصريحات صحفية، أن عدد الطلبة في تخصص طب الأسنان يتجاوز 5 آلاف طالب وطالبة، مشيرا إلى مجلس التعليم العالي لديه توجه بتخفيض أعداد الطلبة المقبولين في التخصصات الطبية والالتزام بصورة كاملة بالطاقة الاستيعابية في الجامعات، وسينعكس على القبول الجامعي القادم.

اضافة اعلان