التعليم العالي: بدء تقديم طلبات التجسير للجامعات الرسمية الخميس

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

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توقع مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، أن يبدأ تقديم طلبات التجسير للطلبة الناجحين في شهادة امتحان الشامل الراغبين بالتسجيل في البرنامج العادي بالجامعات الأردنية الرسمية، الخميس المقبل.وأضاف الخطيب اليوم الاثنين لـ"الوكيل الإخباري" أنه سيتم إطلاق موقع إلكتروني لإتاحة الفرصة لطلبة الدورات الثلاث الشتوية والربيعية والصيفية التقديم من خلاله.وأشار أنه من المتوقع أن يستمر تقديم طلبات التجسير للطلبة الناجحين في الشامل من 4 إلى 5 أيام.وكان رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني، أعلن أمس نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة ( الشامل) للدورة الصيفية 2023.