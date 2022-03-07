التعليم العالي: تعلن نتائج المنح والقروض وترسل 74 ألف رسالة للطلبة المستفيدين

الوكيل الاخباري - قال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد الناطق الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب إنه جرى إرسال أكثر من 74 ألف رسالة نصيّة إلى أرقام الهواتف الخلوية للطلبة المتقدمين بطلبات المنح والقروض. اضافة اعلان





وبين مساء الإثنين، أنه تم تضمين نتائج الترشيح بعد تنفيذ التوجيهات الملكية السامية وإعلانها بشكل تفصيلي على الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات.



ولفت إلى شمول جميع الطلبة الذين تقدموا بطلبات وانطبقت عليهم الشروط وعددهم 74372 طالبا وطالبة.



وأكد أنه وبعد تنفيذ التوجيهات الملكية، جرى إضافة 13 ألف منحة جزئية و14 ألف قرض لما تم نشره من إعلان لنتائج المنح والقروض والمستحقين لها.



وتابع الخطيب أن المنح والقروض تغطي الطالب لـ45 ساعة معتمدة على مدى 3 فصول دراسية، مبيناً أن الطالب يستطيع الاستفادة من هذه الساعات خلال ال3 فصول بدءًا من الفصل الحالي.



