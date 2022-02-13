الخطيب: أي طالب يعيد التوجيهي بهدف رفع المعدل سينافس على 5% فقط من مقاعد الجامعة

الوكيل الاخباري - قال الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مهند الخطيب إن عدد الطلبة الذين اجتازوا امتحان التكميلية بمعدل يفوق 65% ويحق لهم تقديم طلبات للالتحاق بالجامعات الرسمية 31370 طالبا وطالبة، موزعين على 19718 “ناجحين لأول مرة” و12012 “رفع معدل أو معيدين”.

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وتابع الخطيب حديثه، لبرنامج هذا المساء عبر شاشة التلفزيون الأردني، مساء الأحد، أن عملية التقديم للقبول الموحد ستبدأ من صباح الثلاثاء 15 شباط الحالي وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة مساء السبت 19/2/2022 وستكون عملية إلكترونية من خلال موقع وحدة تنسيق القبول والموحد.



معدلات القبول التنافسية

وقال الخطيب إن عملية القبول في الدورة التكميلية هي استكمال لعملية القبول في الدورة الصيفية الماضية، أي أن معدلات القبول الدنيا للتخصصات في الدورة الماضية ستكون نقطة بداية لقبول الطلبة على الدورة التكميلية.



وأوضح الخطيب أن ذلك سيشمل الطلبة النظاميين والمعيدين، أي بمعنى إذا أغلق معدل القبول في أحد التخصصات على معدل 94% فإن هذا التخصص لن يظهر لطلبة التكميلية إلا إذا حصلوا هذا المعدل أو تجاوزوه.



ونوه بأن ذلك لا يعني أن المعدلات ستكون ثابتة وقد ترتفع حسب التنافس الذي جرى بين طلبة الدورة التكميلية، مشيرا إلى أن معدلات العام الماضي تعتبر طبيعية، حيث إن جيل 2003 لم تشهد معدلاتهم تضخما كما في السنة التي سبقتهم.



ربط معدلات معيدي ونظاميي التكميلية بمعدلات قبول النظاميين في الدورة السابقة

وزاد الخطيب في حديثه بأن الطلبة المعيدين كان قرار مجلس التعليم العالي بتخصيص 10% من المقاعد على الدورة التكميلية لكن القبول مرتبط بمعدلات المعيدين في الدورة الصيفية، ولكن بعد النظر في نتائج طلبة المعيدين في الدورة التكميلية، تبين أن 90% منهم كانوا من جيل 2003 ويتقدمون لأول مرة بإعادة لمواد في الثانوية العامة.



وأشار إلى المجلس رأى بأنه من غير المنصف ربطهم بمعدلات المعيدين في الدورة الماضية، فأخذ قرار بربط معدلات المعيدين والنظاميين بمعدلات القبول التنافسية للطلبة النظاميين في الدورة الماضية.



ولفت الخطيب إلى أن الدورة التكميلية لن تشهد أزمة بالمعدلات، لأن مجلس التعليم العالي تدارك موضوع المعيدين وربط معدلاتهم بمعدلات النظاميين.



وأوضح أن طلبة الدورة التكميلية نوعان، الأول من فئة الطلبة الذين تقدموا لها بهدف رفع المعدل، وهؤلاء يستطيعون التقدم وينافس على التخصصات المطروحة ويستطيع التقدم بطلب جديد للتخصصات غير المطروحة حاليا في الدورة القادمة وينافس على نسبة 5% المخصصة لطلبة السنوات السابقة.



وبين الخطيب أن النوع الثاني من المتقدمين للدورة التكميلية، هم من الفئة التي حققت متطلبات النجاح لأول مرة، ومن حق أفرادها المنافسة على المقاعد للقبول على الدورة الشتوية وكذلك حقهم محفوظ بالتقدم على الدورة الصيفية حيث يعتبر “طالب سنة حالية” وينافس على نسبة كامل المقاعد.



ونوه بأن الطلبة الذين نجحوا لأول مرة، يحق لهم التقدم لبعض التخصصات غير المطروحة مثل الطب وطب الأسنان والصيدلة ودكتور الصيدلة، على الفصل الحالي ويحق له المنافسة على الدورة الصيفية القادمة القادمة وبنسبة 100%.



عدد التخصصات المطروحة

وحول عدد التخصصات المطروحة، قال الخطيب، إن عدد التخصصات المطروحة خلال الدورة الصيفية الماضية بلغ 554 تخصصا وبعد تنسيب هيئة الاعتماد بإيقاف بعض التخصصات نتيجة تجاوز الطاقات الاستيعابية تخفيف التقدم للتخصصات الراكدة والمشبعة انخفض عددها إلى 396 تخصصاً.



وأشار إلى أنه سيُعاد فتح التخصصات المغلقة في الدورة الصيفية القادمة ومن نجح لأول مرة في التكميلية سينافس عليها بنسبة 100%.



وحول الطلبة المعيدين، قال الخطيب، “من الآن فصاعدا أي طالب يرغب بتسجيل مواد في الثانوية العامة بهدف رفع المعدل فإنه يعتبر سنوات سابقة وينافس على نسبة 5% من المقاعد”.



وأشار الخطيب إلى أن هذا القرار هدفه الحد من تكرار علميات الإعادة وسبب رفع المعدلات وتضخمها، وبدأنا نلمس انخفاضا على عملية الإعادة لإنه كان يجري اعتباره طالب في السنة الحالية.

