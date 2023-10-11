الأربعاء 11-10-2023
الوكيل الاخباري

رصد مدرعات غريبة ونادرة ضمن الآليات الإسرائيلية المتجهة إلى غلاف غزة

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين - اسماء

الملك يؤكد الدور الأوروبي بتكثيف جهود وقف التصعيد في غزة

الملك ورئيس وزراء النرويج يبحثان الأوضاع الخطيرة في غزة ومحيطها

إصابة شابين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في رام الله

الملك والرئيس التركي يؤكدان أهمية وقف التصعيد في غزة

التعليم العالي تعلن نتائج ترشيح الدورة الرابعة للمنح الخارجية - رابط

صدور كتاب للباحث الدكتور سلطان الرصيفان

جيش الاحتلال يطلق تحذيرا عاجلاً

التربية تقرر تعليق دوام مدرسة تمهيدا لترحيل الطلبة

عاجل

الاحتلال: تسلل طائرات بدون طيار لمنطقة الجليل

الأربعاء، 11-10-2023 07:40 م

التعليم العالي تعلن نتائج ترشيح الدورة الرابعة للمنح الخارجية - رابط

-76142935


الوكيل الاخباري- أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي (2023-2024) ضمن دورة الترشيح الرابعة اليوم الأربعاء الموافق 11-10-2023،  وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط التالي (http://www.dsamohe.gov.jo )   وكذلك من خلال إرسال رسائل نصية للطلبة المرشحين على أرقام الهواتف التي قاموا بتخزينها عند تقديم الطلبات.

اضافة اعلان


حيث سيُعطى الطالب المرشح للاستفادة من هذه المنح مهلة (12) ساعة فقط لاتخاذ القرار وتنفيذه إلكترونياً بالموافقة على المنحة التي تم ترشيحه للاستفادة منها، أو رفضها وذلك من خلال البرمجية الإلكترونية التي أعدتها الوزارة مسبقاً لهذا الغرض على أن يقوم في حال الموافقة على الترشيح باستكمال الوثائق اللازمة خلال 48 ساعة من خلال مراجعة الوزارة / مديرية البعثات / قسم الدارسين في الخارج والاتفاقيات الثقافية، وبخلاف ذلك فإنه يفقد حقه في الترشيح.


كما يستطيع أي طالب غير مرشح للاستفادة من هذه المنح الاطلاع من خلال البرمجية على أسماء ومعدلات الطلبة الذين تم ترشيحهم ضمن اللواء الجغرافي أو الاعتباري الذي ينافس ضمنه الطالب. 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

الملك يؤكد الدور الأوروبي بتكثيف جهود وقف التصعيد في غزة

1

الملك ورئيس وزراء النرويج يبحثان الأوضاع الخطيرة في غزة ومحيطها

5566666

الملك والرئيس التركي يؤكدان أهمية وقف التصعيد في غزة

4444

صدور كتاب للباحث الدكتور سلطان الرصيفان

الملك حزين

الملك والعاهل البريطاني يبحثان هاتفيا التطورات في غزة

55

الملك عبدالله الثاني واستراتيجية الأردن السياسية: تأكيد على الديمقراطية والتضامن العربي في ظل التحديات الراهنة

أخبار متعلقة
484467_8_1696693541

اعلان نتائج طلبات إساءة الاختيار- رابط

92023412016479063604

صرف مستحقات مالية لطلبة المنح والقروض الداخلية - تفاصيل

6161b11288b1c

اعلان نتائج القبول الموحد لأبناء الأردنيات-رابط

M63A8346

إعلان موعد تقديم طلبات الانتقال في الجامعات والتخصصات لمكرمة العشائر

M63A1571

التعليم العالي تطلق منصة للرد على استفسارات القبول الموحد

M63A8352

بدء تقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقال من تخصص إلى آخر اليوم