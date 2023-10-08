الإثنين 09-10-2023
الوكيل الاخباري

الملك: الأوضاع ستستمر بالتفاقم في ظل غياب حل عادل للصراع

قصف مطار "بن غوريون" الإسرائيلي برشقة صاروخية

الاعلام العبري: قائد كبير في الجيش الإسرائيلي أسير لدى الفصائل الفلسطينية في غزة

كتائب القسام تعلن أسر مجموعة جديدة كبيرة من الأسرى العسكريين الإسرائيليين

اعلان نتائج طلبات إساءة الاختيار- رابط

احتماء قرابة 74 ألف نازح في 64 مدرسة تتبع وكالة الأونروا في قطاع غزة

إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

شهيدان برصاص الاحتلال من مخيم قلنديا

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إصابة شاب بوجهه جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه في نابلس

الأحد، 08-10-2023 11:36 م

اعلان نتائج طلبات إساءة الاختيار- رابط

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الوكيل الاخباري- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج طلبات إساءة الاختيار لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2023-2024، وقد بلغ عدد الطلبة الذين تم قبولهم بعد أن حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي إضافةً إلى توفر شاغر في أحد الخيارات الثلاث التي قاموا بوضعها في طلب إساءة الاختيار (4887)  طالباً وطالبة، في حين بلغ عدد الطلبة الذين لم يتم قبولهم نتيجة عدم توفر شواغر (10984) طالباً وطالبة،  ولمعرفة نتيجة طلب إساءة الاختيار، أو الإنتقال الرجاء الدخول إلى الرابط التالي:اضافة اعلان

https://www.admhec.gov.jo/AdmBadChoiceResults.aspx

 




 

 


 

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