السبت 07-10-2023
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السبت، 07-10-2023 09:55 م

اعلان نتائج القبول الموحد لأبناء الأردنيات-رابط

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الوكيل الاخباري- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج الترشيح لطلبة أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين للعام الجامعي 2023-2024 ، وقد بلغ العدد الإجمالي للطلبة المتقدمين بطلبات (353) طالباً وطالبة، في حين بلغ عدد الطلبة الذين انطبقت عليهم الشروط، والمسددين لرسم تقديم الطلب (275) طالباً وطالبة، ووفقاً لقرار مجلس التعليم العالي فقد تم ترشيح (200) طالباً وطالبة للقبول، حيث كان آخر معدل تم قبوله هو (77.9)% ، وللإطلاع على نتائج الترشيح باستخدام الرقم المتسلسل للطالب أو رقم جلوسه يمكن الدخول إلى الرابط التالي:

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https://www.admhec.gov.jo/AdmJoMotherSonsResults.aspx

 




 

 


 

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