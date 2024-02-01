التعليم العالي تقرر قبول أكثر من 17 ألف طالب بمرحلة البكالوريوس و5 آلاف بمرحلة الدبلوم المتوسط

الوكيل الإخباري- قرر مجلس التعليم العالي في جلسته الأخيرة التي عقدها برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة قبول (17665) سبعة عشر ألفاً وستمائة وخمسة وستون طالباً وطالبة في مرحلة البكالوريوس .

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كما قرر قبول (5871) خمسة الآف وثمانمائة وواحد وسبعون طالباً وطالبة في مرحلة الدبلوم المتوسط، في البرنامج العادي في الجامعات والكليات الرسمية من خلال وحدة تنسيق القبول الموحد، وذلك بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024 .

وأضافت الوزارة بأن تحديد هذه الأعداد تم بناءً على عدة معايير من أهمها الالتزام التام بالطاقة الاستيعابية لكل تخصص، إضافةً إلى الأخذ بعين الاعتبار كل من: العدد الذي تم التنسيب به من قبل مجلس أمناء كل جامعة، والعدد الذي نسبت به هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، والتي أخذت بعين الاعتبار معايير الاعتماد الخاص لكل تخصص، وأخيراً قرارات مجلس التعليم العالي التي اتخذها مؤخراً، والتي نصت على تخفيض الأعداد المقررة للقبول في التخصصات الراكدة والمشبعة بنسبة (50)% استجابةً لنتائج دراسة واقع العرض والطلب على التخصصات في الخدمة المدنية للعام 2023-2024، والتي أعلنها مؤخراً.

