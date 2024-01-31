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الأربعاء، 31-01-2024 10:38 ص

التعليم العالي : تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات للدورة التكميلية الأحد القادم

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الوكيل الإخباري- أكد مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والناطق الإعلامي باسم الوزارة، مهند الخطيب، أنه سيتم فتح باب تقديم طلبات القبول الموحد للدورة التكميلية للعام الدراسي2024/2023 اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، الموافق 4/2/2024، وحتى الثلاثاء الساعة الثانية عشرة مساءً، الموافق 6-2-2024.

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وأضاف الخطيب، في تصريحات لإذاعة الأمن العام، أنه اعتبارًا من مساء الخميس أو صباح يوم الجمعة على أبعد تقدير، ستُطلق الوزارة موقعها الإلكتروني المحدث بالمعلومات وأعداد التخصصات المتاحة، والبيانات اللازمة للطلاب .

 

ونوه الخطيب الطلاب الناجحين في الدورة التكميلية الى ضرورة الدخول الى الموقع الإلكتروني للوزارة صباح يوم الجمعة، ليتسنى لهم معرفة التخصصات المتاحة ورسوم الساعات وغيرها من التفاصيل.




 




 

 


 

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