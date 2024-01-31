وزارة التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في الخارج -تفاصيل

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق برنامج البعثات للعام الجامعي 2024-2025، المُقدم من وزارة الخارجية الرومانية، لجميع البرامج الدراسية (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) وفي جميع التخصصات باستثناء تخصصات (الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة).

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تشمل المنحة الدراسية تغطية الرسوم الدراسية، بما في ذلك رسوم السنة التحضيرية، وإمكانية السكن ضمن مرافق الجامعة، وراتب شهري، وتأمين طبي ، لغة الدراسة هي اللغة الرومانية في برنامجي البكالوريوس والماجستير، مع إمكانية دراسة اللغة الرومانية خلال السنة التحضيرية. أما برنامج الدكتوراه، يُسمح للطالب باختيار اللغة الرومانية أو لغة أجنبية أخرى حسب اختيار الجامعة التي يتم قبوله فيها.



للطلبة الراغبين في الاستفادة من هذه المنحة، يمكنهم الحصول على مزيد من المعلومات حول البرامج والمنحة، وتقديم طلباتهم عبر منصة studyinromania عبر من خلال زر "تقديم المنح MFA".



ملاحظات:

الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 16-3-2024.

سيتم الإعلان عن نتائج اختيار المنحة في 15-7-2024 عبر البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

للاطلاع على قائمة الجامعات الرومانية المعترف بها، يُرجى زيارة الرابط https://rce.mohe.gov.jo/RecognizedUniversities.

يُشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات الغير أردنية لعام 2023.





