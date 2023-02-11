التعليم العالي تنفي تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني

الوكيل الاخباري - أكد مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الإعلامي باسم الوزارة، مهند الخطيب، أن بدء الفصل الثاني من العام الجامعي الحالي 2022 / 2023 سيكون كما هو، وفقا للمواعيد التي أقرها مجلس التعليم العالي سابقا، نافيا بأن يكون هناك أي توجه لتأجيل الفصل كما تناقلت بعض منصات التواصل الاجتماعي.



وأكد الخطيب بأن مجلس التعليم العالي قرر توحيد التقويم الجامعي في الجامعات الأردنية الرسمية للفصل الدراسي الثاني المقبل من العام الجامعي 2022 / 2023 بحيث يكون بدء الفصل الدراسي يوم الأحد الموافق 19 / 2 / 2023، وبدء تدريس الطلبة يوم الأحد الموافق 26 / 2 / 2023.



في حين أن بدء الفصل الدراسي في الجامعات الخاصة سيكون يوم الأحد الموافق 26 / 2 /2023، وبدء التدريس سيكون يوم الأحد الموافق 5 / 3 / 2023.

اضافة اعلان