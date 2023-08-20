التعليم العالي توضح حول موعد إعلان نتائج قبول الجامعات

الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة
قال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الناطق باسم الوزارة، الدكتور مهند الخطيب إن إعلان نتائج القبول الموحد في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي 2023 - 2024 يكون بعد شهر من انتهاء تقديم الطلبات أي نهاية شهر أيلول القادم .اضافة اعلان
وأضاف الخطيب في تصريح لـ"الوكيل الإخباري" أنه لا يمكن الآن تحديد وقت إعلان نتائج القبول بشكل دقيق لأنه يعد عمل فني يحتاج من 4 إلى 5 أسابيع لإعداده
ونوه أنه سيتم العمل لأول مرة هذا العام على طلبات الالتحاق بكليات المجتمع الرسمية وكليّتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية لمرحلة الدبلوم المتوسط.
علماً أن عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس ستبدأ صباح غداً الاثنين الموافق 21-8-2023 وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الاثنين الموافق 28-8-2023، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة (www.admhec.gov.jo
) .